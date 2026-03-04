مهار آتشسوزی در پارک ملی دز
رییس پارک ملی دز گفت: این آتشسوزی با حضور تیمهای عملیاتی و آتشنشانی به طور کامل مهار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسر رنجبر با بیان اینکه آتشسوزی پارک ملی دز منشا امنیتی نداشت، افزود: آتشسوزی این پارک که از ساعت ۱۶ روز گذشته آغاز شد، پس از ۲ ساعت تلاش به طور کامل مهار شد.
وی ضمن قدردانی از تمام تیمهای حاضر در این عملیات ادامه داد: سختی مسیر دسترسی به محل آتشسوزی موجب شد تا عملیات مهار آتش با کندی و دشواری مواجه شود.
رییس پارک ملی دز اظهار کرد: ۵۰ نیروی عملیاتی از جمله عوامل شهرداری میانرود، بخشداری مرکزی، محیط زیست و تیمهای مردمی در عملیات مهار این آتشسوزی مشارکت داشتند.
وی با توصیه به رعایت مسایل ایمنی و پرهیز از رها کردن آتش در مناطق جنگلی، افزود: درخواست از همه شهروندان این است که در صورت روشن کردن آتش در مناطق جنگلی، از خاموش شدن کامل آتش قبل از ترک محل اطمینان یابند.