همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار آتش‌سوزی در پارک‌ ملی دز

مهار آتش‌سوزی در پارک‌ ملی دز
رییس پارک ملی دز گفت: این آتش‌سوزی با حضور تیم‌های عملیاتی و آتش‌نشانی به طور کامل مهار شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسر رنجبر با بیان اینکه آتش‌سوزی پارک ملی دز منشا امنیتی نداشت، افزود: آتش‌سوزی این پارک که از ساعت ۱۶ روز گذشته آغاز شد، پس از ۲ ساعت تلاش به طور کامل مهار شد.

وی ضمن قدردانی از تمام تیم‌های حاضر در این عملیات ادامه داد: سختی مسیر دسترسی به محل آتش‌سوزی موجب شد تا عملیات مهار آتش با کندی و دشواری مواجه شود.

رییس پارک ملی دز اظهار کرد: ۵۰ نیروی عملیاتی از جمله عوامل شهرداری میانرود، بخشداری مرکزی، محیط زیست و تیم‌های مردمی در عملیات مهار این آتش‌سوزی مشارکت داشتند.

وی با توصیه به رعایت مسایل ایمنی و پرهیز از رها کردن آتش در مناطق جنگلی، افزود: درخواست از همه شهروندان این است که در صورت روشن کردن آتش در مناطق جنگلی، از خاموش شدن کامل آتش قبل از ترک محل اطمینان یابند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
