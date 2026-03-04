مدیر کل صمت گیلان:
گرانفروشان در شرایط جنگی، در صف دشمنان مردم ایستادهاند
مدیر کل صمت گیلان هشدار داد: درصد سود عمده و خرده زنجیره تامین و عرضه مشخص است مازاد آن گرانفروشی است و اعمال قانون آنان مطابق با شرایط جنگی است.
به گزارش ایلنا از رشت، مدیر کل صمت گیلان با بیان این که وضعیت بازار از مبداً تولید تا سطح عرضه هم از طریق بازرسان در میدان و هم از سامانه ۱۲۴ رصد میشود، هشدار داد: برای برخی از شرکتهای تولید کننده مرغ و برخی مرغ فروشیها و فروشگاهها بدلیل زیاده خواهی و گرانفروشی بی قاعده؛ پرونده تشکیل شده و علاوه بر این با هماهنگی مراجع قضایی، مطابق با شرایط جنگی بعنوان "اخلال در بازار "با آنان رفتار خواهد شد.
تیمور پورحیدری افزود: این ایام گذار، نیازمند مدیریت و سعه صدر در همه سطوح و ارکان هستیم و هرگونه سوء استفاده متاثر از شرایط جنگی مصداق بارز، جنگ و ستیز با هموطنان است.
رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گیلان گفت: طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی، قیمت مرغ کاهش خواهد یافت و با توجه به ممنوعیت صادرات سیب زمینی، قیمت این محصول نیز روند کاهشی خواهد داشت و سایر ارزاق هم به وفور تامین شده و جای نگرانی نیست.
تیمور پورحیدری گفت: در پایان به تعرفه توافق شده اتاق وضعیت بازار برای قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده اشاره کرد و گفت: از امروز قیمت نهایی مرغ برای مصرف کننده حداکثر ۲۷۰ تومان است و هر نرخی بیش از آن مشمول گرانفروشی است و قطعا با حضور بازرسان این اداره کل و تعزیرات، با نصب بنر و پلمپ مواجه خواهد شد.