به گزارش ایلنا از رشت، مدیر کل صمت گیلان با بیان این که وضعیت بازار از مبداً تولید تا سطح عرضه هم از طریق بازرسان در میدان و هم از سامانه ۱۲۴ رصد می‌شود، هشدار داد: برای برخی از شرکت‌های تولید کننده مرغ و برخی مرغ فروشی‌ها و فروشگاه‌ها بدلیل زیاده خواهی و گرانفروشی بی قاعده؛ پرونده تشکیل شده و علاوه بر این با هماهنگی مراجع قضایی، مطابق با شرایط جنگی بعنوان "اخلال در بازار "با آنان رفتار خواهد شد.

تیمور پورحیدری افزود: این ایام گذار، نیازمند مدیریت و سعه صدر در همه سطوح و ارکان هستیم و هرگونه سوء استفاده متاثر از شرایط جنگی مصداق بارز، جنگ و ستیز با هموطنان است.

رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی گیلان گفت: طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی، قیمت مرغ کاهش خواهد یافت و با توجه به ممنوعیت صادرات سیب زمینی، قیمت این محصول نیز روند کاهشی خواهد داشت و سایر ارزاق هم به وفور تامین شده و جای نگرانی نیست.

تیمور پورحیدری گفت: در پایان به تعرفه توافق شده اتاق وضعیت بازار برای قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده اشاره کرد و گفت: از امروز قیمت نهایی مرغ برای مصرف کننده حداکثر ۲۷۰ تومان است و هر نرخی بیش از آن مشمول گرانفروشی است و قطعا با حضور بازرسان این اداره کل و تعزیرات، با نصب بنر و پلمپ مواجه خواهد شد.

