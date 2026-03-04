بیش از 4 هزار تن آرد به نانوایان گلستانی توزیع شد

به گزارش ایلنا از گلستان، روح الله مهری اظهار کرد: از آغاز جنگ تا به امروز در مجموع، میزان 4113 تن آرد در واحدهای خبازی به منظور تولید نان توزیع‌شد.

وی اظهار کرد: این میزان آرد نسبت به ماه گذشته 30 درصد افزایش داده شده است واحدهای خبازی بدون مشکل در حال خدمت رسانی به مردم استان هستند.

وی گفت: در استان تعدادی از واحدهای خبازی تا پایان سال به صورت کشیک در حال فعالیت هستند که لیست واحدهای خبازی متاقبا اعلام خواهد شد.

وی گفت: مجوز توزیع ۳۵۲ تن شکر در ماه مبارک رمضان در استان گلستان صادر شد.عاملان فروش کالاهای اساسی می توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها جهت دریافت معرفی نامه به این اداره کل اقدام کنند.

روح اله مهری مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: براساس مجوز صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، توزیع شکر تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان جهت مصارف خانوار به میزان ۲۲۵ تن بصورت فله به قیمت ۷۸۵۰۰ تومان و ۱۲۷ تن بصورت بسته بندی ۱ کیلویی به قیمت ۸۵۰۰۰ تومان در سطح استان است.

