ذخایر کالاهای اساسی فارس فراتر از سرانه مصرف است/ توزیع منظم تخم مرغ و لبنیات در استان

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در بحث تامین کالاهای اساسی از مدتها قبل پیش بینی ها و برنامه ریزی های لازم برای شرایط کنونی کشور را اندیشیده است، و قبل از هر اتفاقی تدابیر ضروری اتخاذ شده است. استان فارس به لحاظ تامین کالاهای اساسی یکی از استان های موفق در کشوراست.

وی تصریح کرد: ما بیش از سرانه مصرف کالاهای اساسی در استان ذخیره داریم یعنی آنچه که پیش بینی شده پاسخگوی چندین ماه نیاز بازار استان است.

او با بیان اینکه اقلام برنج، روغن، شکر، مرغ منجمد و گوشت قرمز به میزان کافی وجود دارد اضافه کرد: برای تامین این حجم از کالاها هم واردات داشته ایم و هم شبکه تولید این محصولات در استان را وارد چرخه توزیع کرده ایم که یکی از نتایج آن تعادل قیمت گوشت در بازاراست.

به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به ضرورت معیشت روزانه مردم توزیع تخم مرغ و لبنیات بطور منظم در سراسر استان انجام می شود.

وی ابراز کرد: انبارهای ذخیره شکر، برنج و سایر کالاها بر اساس سرانه جمعیت شهرهای استان فراهم شده اند تا دسترسی هر شهرستان به منابع و اقلام کاملا میسر و آسان باشد.

بهجت حقیقی با اشاره به نوسان چند روزاخیر قیمت مرغ با توجه به شرایط جنگ تحمیلی بر کشور افزود: مردم بدانند مسئولین همه سرکار هستند و دولت تعطیل نیست حتی در همین ایام شهادت مقام معظم رهبری که کشور تعطیل است مسئولین دولتی شبانه روز پای کار هستند.

وی توضیح داد: با تدبیر دولت، ما آمادگی خرید مرغ بصورت سرمایه در گردش را داریم یعنی با بازپرداخت سه ماهه نهاده در اختیار تولید کننده مرغ قرار داده می شود (هم سرمایه در گردش و هم نهاده) بصورت سه ماهه مرغ با قیمت کیلویی ۲۵۷ هزار تومان از تولید کننده خریداری می شود. لازم بذکر است جوجه یک روزه این واحدهای تولیدی هم توسط بخش دولتی تامین می شود.

بهجت حقیقی گفت: اولویت جهاد کشاورزی به ویژه در زمانی که کشور مورد هجوم دشمن قرار گرفته، این است که تولید کننده دچار ضرر و زیان نشود و میزان تولید گوشت مرغ در استان هم پایین نیاید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، مرغ خریداری شده بصورت بسته بندی تحویل انبارها و سردخانه های پشتیبانی امور دام می شود تا در زمان نوسان بازار برای تعادل قیمت مرغ وارد بازار شود.

