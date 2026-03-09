در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
وحدت اقوام ایران، پایهای از قدرت ملت و دفاع از تمامیت ارضی است/توطئه دشمنان در برابر اتحاد ملی از بین خواهد رفت
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با محکومیت شدید حملات اخیر رژیم صهیونیستی و تروریسم دولتی آمریکا، بر ضرورت پاسخ قاطع و متناسب به تجاوزات علیه تمامیت ارضی ایران و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد.
شهین جهانگیری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: تجاوز آشکار رژیم جعلی اسرائیل به خاک پاک ایران اسلامی، نقض صریح منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی است که نباید بدون مجازات باقی بماند.
وی افزود: این تجاوزات نه تنها از نظر حقوقی و اخلاقی مصداق ندارد، بلکه نشاندهنده یک سیاست تروریستی و بیگناهکشی در سطح جهانی است.
جهانگیری با ابراز تأثر عمیق از شهادت ۱۷۰ دانشآموز در حمله به دبستان دخترانه شهرستان میناب، این واقعه را سندی بر توحش مدرن و بیرحمی در برابر انسانیت دانست و افزود: حمله به مراکز آموزشی و بیمارستانها، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: سکوت نهادهای حقوق بشری در برابر پرپر شدن دانشآموزان بیگناه، پذیرفتنی نیست و این نهادها باید پاسخگوی وجدان بیدار بشریت باشند. این جنایت، نه تنها به ایران، بلکه به تمامیت انسانیت توهین میکند.
جهانگیری در ادامه به اهمیت وحدت و اتحاد بین تمام اقوام ایران اشاره کرد و گفت: ایران، نه تنها یک کشور جغرافیایی، بلکه یک سازه فرهنگی، اجتماعی و ملی است که از اتحاد و گرایش به یکپارچگی تشکیل شده است.
وی افزود: در کشور ایران، تمام اقوام، اعم از ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب، گیلکی، مازندرانی، آذربایجانی و دیگر اقوام در یک مسیر مشترک، برای دفاع از این آب و خاک، جان میدهند. این اتحاد، نماد قدرت و مقاومت ملت ایران است.
جهانگیری ادامه داد: هر گونه تلاش برای تفرقه و توطئه در برابر این اتحاد، با شکست مواجه خواهد شد. توطئه دشمنان ایران، با اتحاد و وحدت مردم، از بین خواهد رفت. ما در این مسیر، با نام امام و شهدا، ادامه خواهیم داد. این ملت، با ایمان و ایثار، در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب است.
نماینده ارومیه در مجلس، در ادامه به مناظق مختلف ارومیه اشاره کرد و گفت: در میانه تنشهای منطقهای و جهانی، مردم ارومیه با ایمان، اتحاد و وفاداری، در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب هستند.
وی با اشاره به عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز ملت ایران، تصریح کرد: دشمنان بدانند که اینگونه اقدامات بزدلانه نه تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمیکند، بلکه اتحاد و انسجام ملی را برای خونخواهی شهدای عزیز و صیانت از آرمانهای انقلاب دوچندان خواهد کرد. بدون شک، به حول و قوه الهی، عقوبت سختی در انتظار مسببان این جنایات خواهد بود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در کنار پیگیریهای دیپلماتیک و پارلمانی برای استیفای حقوق ملت، وظیفه ما مسئولان در این برهه حساس، تلاش مضاعف برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم است.
وی در پایان گفت: مسیر خدمترسانی و پیشرفت کشور با قوت ادامه خواهد یافت تا توطئههای دشمن در ناامید کردن مردم با شکست مواجه شود.