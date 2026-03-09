خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

وحدت اقوام ایران، پایه‌ای از قدرت ملت و دفاع از تمامیت ارضی است/توطئه دشمنان در برابر اتحاد ملی از بین خواهد رفت

کد خبر : 1758332
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با محکومیت شدید حملات اخیر رژیم صهیونیستی و تروریسم دولتی آمریکا، بر ضرورت پاسخ قاطع و متناسب به تجاوزات علیه تمامیت ارضی ایران و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد.

 شهین جهانگیری در  گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: تجاوز آشکار رژیم جعلی اسرائیل به خاک پاک ایران اسلامی، نقض صریح منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی است که نباید بدون مجازات باقی بماند.

وی افزود: این تجاوزات نه تنها از نظر حقوقی و اخلاقی مصداق ندارد، بلکه نشان‌دهنده یک سیاست تروریستی و بی‌گناه‌کشی در سطح جهانی است.

جهانگیری با ابراز تأثر عمیق از شهادت ۱۷۰ دانش‌آموز در حمله به دبستان دخترانه شهرستان میناب، این واقعه را سندی بر توحش مدرن و بی‌رحمی در برابر انسانیت دانست و افزود: حمله به مراکز آموزشی و بیمارستان‌ها، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. 

نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: سکوت نهادهای حقوق بشری در برابر پرپر شدن دانش‌آموزان بی‌گناه، پذیرفتنی نیست و این نهادها باید پاسخگوی وجدان بیدار بشریت باشند. این جنایت، نه تنها به ایران، بلکه به تمامیت انسانیت توهین می‌کند.

جهانگیری در ادامه به اهمیت وحدت و اتحاد بین تمام اقوام ایران اشاره کرد و گفت: ایران، نه تنها یک کشور جغرافیایی، بلکه یک سازه فرهنگی، اجتماعی و ملی است که از اتحاد و گرایش به یکپارچگی تشکیل شده است.

وی افزود: در کشور ایران، تمام اقوام، اعم از ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب، گیلکی، مازندرانی، آذربایجانی و دیگر اقوام در یک مسیر مشترک، برای دفاع از این آب و خاک، جان می‌دهند. این اتحاد، نماد قدرت و مقاومت ملت ایران است.

جهانگیری ادامه داد: هر گونه تلاش برای تفرقه و توطئه در برابر این اتحاد، با شکست مواجه خواهد شد. توطئه دشمنان ایران، با اتحاد و وحدت مردم، از بین خواهد رفت. ما در این مسیر، با نام امام و شهدا، ادامه خواهیم داد. این ملت، با ایمان و ایثار، در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب است.

نماینده ارومیه در مجلس، در ادامه به مناظق مختلف ارومیه اشاره کرد و گفت: در میانه تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، مردم ارومیه با ایمان، اتحاد و وفاداری، در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب هستند.

وی با اشاره به عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز ملت ایران، تصریح کرد: دشمنان بدانند که این‌گونه اقدامات بزدلانه نه تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه اتحاد و انسجام ملی را برای خون‌خواهی شهدای عزیز و صیانت از آرمان‌های انقلاب دوچندان خواهد کرد. بدون شک، به حول و قوه الهی، عقوبت سختی در انتظار مسببان این جنایات خواهد بود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در کنار پیگیری‌های دیپلماتیک و پارلمانی برای استیفای حقوق ملت، وظیفه ما مسئولان در این برهه حساس، تلاش مضاعف برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم است.

وی در پایان گفت:  مسیر خدمت‌رسانی و پیشرفت کشور با قوت ادامه خواهد یافت تا توطئه‌های دشمن در ناامید کردن مردم با شکست مواجه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل