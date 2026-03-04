در حملات آمریکایی و صهیونیستی؛

بخش هایی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر دچار خسارت شد

رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرگفت: در حملات آمریکایی و صهیونیستی (روز سه شنبه )به یکی از محلات این شهر ، خسارت هایی به بخش هایی از بیمارستان شهدای خلیج فارس وارد شد.

به گزارش ایلنا، سید مجید حسینی روز چهارشنبه افزود: براثر این حادثه افزون بر شکسته شدن شیشه در و پنجره ها، سقف بخش هایی از بیمارستان نیز دچار ریزش شده و خدمت رسانی را با مشکل روبرو کرد.

وی یادآورشد: به محض وقوع حادثه بیماران بستری به بیمارستان شهدای هسته ای که همجوار بیمارستان شهدای خلیج فارس است منتقل شدند.

رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: هم اینک همه بخش های بیمارستان شهدای 

حسینی ادامه داد: بازسازی بخش های آسیب دیده بیمارستان شهدای خلیج فارس که بزرگترین بیمارستان استان و مرکز درمانی پذیرش بیماران اورژانسی هست آغاز شده است.

وی گفت: پس از بازسازی بیمارستان شهدای خلیج فارس خدمت رسانی در این مرکز از سر گرفته خواهد شد.

حسینی افزود: هم اینک کادر بهداشت و درمان با آمادگی کامل در حال خدمت رسانی به بیماران در سطح استان هستند.

