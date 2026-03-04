تکذیب شایعات حمله زمینی به چابهار/ امنیت در دستان نیروهای مسلح است
معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان چابهار با اشاره به انتشار برخی اخبار کذب مبنی بر حمله زمینی دشمن به چابهار گفت: نیروهای امنیتی و مسلح با هوشیاری کامل در منطقه حضور دارند و اوضاع تحت کنترل و مدیریت است.
به گزارش ایلنا، علیرضا نورا شامگاه سهشنبه، اظهار کرد: عده ای افراد مغرض و فریب خورده اقدام به انتشار برخی از اخبار کذب، دروغ پردازیها و شایعاتی در سطح جامعه مبنی حمله زمینی به چابهار کردند که این خبر کاملا کذب و صحت ندارد.
وی افزود: نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح کاملا در آمادگی کامل هستند، هوشیاری لازم دارند و همه چیز تحت کنترل و مدیریت است؛ تحرکات دشمن نیز بهطور مستمر رصد و پایش میشود.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار ادامه داد: شهروندان مطمئن باشند که نیروهای مسلح ما با اقتدار کامل در مقابل دشمن صف آرایی و اجازه نخواهند داد که به خاک کشور تجاوز شود.
وی بیان کرد: دشمن به لحاظ اقتدار جمهوری اسلامی، اراده ملت ایران را هدف قرار داده است و هیچ چیز نمیتواند به اراده پولادین مردم ما رخنه و نفوذ کند.
نورا از شهروندان درخواست کرد که اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و توجهی به شایعات نداشته باشند.