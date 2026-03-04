سپاه کربلا استان مازندران: شایعات اصابت موشک به استان مازندران بی‌اساس است؛ مردم می‌بایست آرامش خود را حفظ کنند

سپاه کربلا استان مازندران: شایعات اصابت موشک به استان مازندران بی‌اساس است؛ مردم می‌بایست آرامش خود را حفظ کنند
سپاه کربلا استان مازندران تأکید کرد: شایعات اصابت موشک به استان بی‌اساس است و مردم باید آرامش خود را حفظ کنند. این اعلامیه در شرایط حساس از سوی نیروهای امنیتی ارائه شد تا از رعب و وحشت در میان مردم جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران در بیانیه‌ای امروز اعلام کرد که دشمن صهیونیستی در پی انتشار شایعاتی نظیر اصابت موشک به شهرهای استان مازندران است تا رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کند. این اعلامیه تأکید کرد که تاکنون هیچ اصابتی به استان صورت نگرفته و هرگونه اطلاعیه در صورت وقوع تهاجم هوایی از طریق رسانه‌های رسمی و صدا و سیما استان اعلام خواهد شد.

در این بیانیه، از مردم فهیم و بصیر استان مازندران خواسته شد تا در این شرایط حساس، آرامش خود را حفظ کنند، هوشیار باشند و با نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی همکاری کامل داشته باشند. این اعلامیه تأکید کرد که دشمن با جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و رسانه‌های مزدورش در حال تلاش برای تضعیف روحیه ملت و برهم زدن آرامش کشور است.

سپاه کربلا همچنین از فرزندان شهید و شجاع استان مازندران در نیروهای مسلح یاد کرد و گفت: "لحظه‌ای صیانت از امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی غافل نخواهند شد."

لا فَتح و لا نُصرت اِلا باالله

