به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران در بیانیه‌ای امروز اعلام کرد که دشمن صهیونیستی در پی انتشار شایعاتی نظیر اصابت موشک به شهرهای استان مازندران است تا رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کند. این اعلامیه تأکید کرد که تاکنون هیچ اصابتی به استان صورت نگرفته و هرگونه اطلاعیه در صورت وقوع تهاجم هوایی از طریق رسانه‌های رسمی و صدا و سیما استان اعلام خواهد شد.

در این بیانیه، از مردم فهیم و بصیر استان مازندران خواسته شد تا در این شرایط حساس، آرامش خود را حفظ کنند، هوشیار باشند و با نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی همکاری کامل داشته باشند. این اعلامیه تأکید کرد که دشمن با جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و رسانه‌های مزدورش در حال تلاش برای تضعیف روحیه ملت و برهم زدن آرامش کشور است.

سپاه کربلا همچنین از فرزندان شهید و شجاع استان مازندران در نیروهای مسلح یاد کرد و گفت: "لحظه‌ای صیانت از امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی غافل نخواهند شد."

لا فَتح و لا نُصرت اِلا باالله

انتهای پیام/