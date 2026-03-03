رئیس اورژانس شهرستان ساوه خبر داد؛
6 مصدوم دستاورد سانحه رانندگی جاده ساوه به همدان
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: سانحه رانندگی ساعات ابتدایی امشب سهشنبه در جاده ساوه به همدان منجر به مصدومیت 6 نفر شد.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری افزود: این حادثه در پی برخورد 2 خودرو سمند و پراید در محور مواصلاتی ساوه به همدان رخ داد که باعث مصدومیت 6 نفر از سرنشینان شد. این تصادف 8 کیلومتر بعد از عوارضی دخان در جاده ساوه به همدان رخ داد که توسط اورژانس پایگاه کیلومتر 84 ساوه امدادرسانی شد.
وی ادامه داد: پس از نخستین تماس مردمی مبنی بر اعلام حادثه تصادف خودرو سمند و پراید به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس 115 ساوه، بلافاصله کارشناسان اورژانس این استان پس از تریاژ، اقدام به اعزام نیروهای عملیاتی اورژانس و فوریتهای پزشکی به محل این حادثه کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: نیروهای عملیاتی اورژانس این شهرستان پس از اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، آنها را به بیمارستان امام حسین فامنین که در دسترس بود، انتقال دادند.