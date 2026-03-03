سپاه روحالله استان اعلام کرد:
متلاشی شدن یک فروند موشک کروز دشمنان در استان مرکزی
سپاه روحالله استان مرکزی با صدور اطلاعیهای به انهدام یک فروند موشک دشمنان آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: یک فروند موشک کروز توسط رزمندگان اسلام در این استان رهیابی و متلاشی شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه که شامگاه 12 اسفند ماه منتشر شد، آمده است: با تلاش بیوقفه و مجاهدانه رزمندگان اسلام و عنایت خدای متعال در پاسخ به خباثتهای دشمنان ایران، یک فروند موشک کروز رهیابی و متلاشی شد.