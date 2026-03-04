مسعود سپهر در گفت و گو با ایلنا ضمن ابراز تأسف از شهادت هموطنان طی چند روز اخیر در خصوص طول مدت این درگیری اظهار داشت: منطقاً نباید این جنگ زیاد طول بکشد، زیرا دنیا تحمل این فشار را ندارد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نباید بیش از ۳ تا ۴ روز دیگر طول بکشد.

استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه شیراز، تصریح کرد: به هر حال، شروع جنگ در اراده افراد است، اما پایان آن دیگر به اراده کسی نیست؛ متأسفانه دیوانگانی مانند ترامپ و نتانیاهو تصمیم می‌گیرند که هیچ چیز برایشان ارزشی ندارد و ممکن است این روند طولانی‌تر شود.

موضع‌گیری کشورهای عربی و منطق روابط بین‌الملل

عضو جبهه اصلاحات درباره موضع‌گیری کشورهای عربی و مفهوم «نظم نوین جهانی» که طرف مقابل مدعی آن است، گفت: روابط بین‌الملل بر اساس منطق یا حق نیست؛ بلکه بر اساس زور است، به‌خصوص وقتی افرادی مانند نتانیاهو و ترامپ بر سر کار هستند و درستی یا غلطی برایشان اهمیتی ندارد. اگر این‌گونه نبود، این همه جنایت مرتکب نمی‌شد و حقوق بین‌الملل زیر پا گذاشته نمی‌شدند.

سپهر در تشریح رویکرد آمریکا و اسرائیل، اظهار داشت: قطعاً تمام اقداماتی که ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید انجام داده و به تبع آن اقدامات نتانیاهو، خلاف قوانین بین‌الملل، خلاف اخلاق و خلاف انسانیت است.

وی تصریح کرد: متأسفانه، نقض آشکار این اصول، تنها چیزی است که برای این بازیگران بین‌المللی اهمیتی ندارد و مبنای عمل آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

این فعال سیاسی در تحلیل موضع‌گیری کشورهای عربی در قبال تحولات جاری منطقه، توضیح داد: کشورهای عربی نه تنها اعلام کرده‌اند که با ایران وارد جنگ نمی‌شوند، بلکه حتی پیش از آغاز درگیری نیز اعلام کردند که اجازه استفاده از پایگاه‌های خود را به آمریکا نخواهند داد؛ هرچند که طبیعی است زورشـان به آمریکا نمی‌رسد.

کشورهای عربی علاقه‌ای به ورود در جنگ ندارند

وی افزود: کشورهای عربی علاقه‌ای به ورود در جنگ یا به آتش کشیده شدن منطقه ندارند؛ بزرگترین زیان‌خورده این جریانات خود آن‌ها هستند. آن‌ها متوجه شده‌اند که خطر از جانب اسرائیل است که خواهان سلطه بر منطقه است، نه ایران.

این فعال سیاسی گفت: آن‌ها باید با مسلمانان متحد شوند تا در برابر زیاده‌خواهی اسرائیل که به نیابت از آمریکا خواهان بردگی مردمان و منابع منطقه است، ایستادگی کنند.

سپهر هدف اصلی از ادامه جنگ را شکستن اراده ملت‌ها و تثبیت هژمونی آمریکا و اسرائیل بر منطقه دانست و هشدار داد: اگر به این هدف نرسند، دست بردار نیستند. همان‌طور که بارها گفته شده، آن‌ها جز تسلیم و تجزیه ایران خواسته دیگری ندارند.

آمریکا سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی را باور ندارد

عضو جبهه اصلاحات در پاسخ به سئوالی پیرامون تلاش ترامپ برای تضعیف سازمان ملل و استفاده از نهادهایی مانند «شورای صلح» برای تثبیت وضعیت اقتصادی، این اقدامات را نمایشی خواند و تصریح کرد: اینکه آمریکا به این شکل از اسرائیل حمایت می‌کند و تمام قطعنامه‌های شورای امنیت که حتی ۱۴ عضو دیگر به آن رأی مثبت می‌دهند را وتو می‌کند، یا در بسیاری از نهادهای بین‌المللی، در حالی که دو تا سه کشور کوچک اقیانوس آرام به یک قطعنامه رأی می‌دهند، خود رأی نمی‌دهد، نشان‌دهنده این است که آمریکا می‌خواهد به دورانی بازگردد که خودش حرف آخر را بزند و همه دنیا اطاعت کنند.

بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه شیراز، در انتقاد از رویکرد ایالات متحده در نهادهای بین‌المللی، این حمایت مطلق از اسرائیل را به عنوان شاهدی بر نفی چندجانبه‌گرایی دانست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب این رویکرد را عکس‌العمل به شرایط جدید جهانی و قدرتمند شدن چین دانست و بیان کرد: این دعوا در واقع برای محدود کردن چین و جلوگیری از گسترش آن به غرب است. برنامه‌ای که چین به عنوان «یک جاده، یک راه» اجرا می‌کند، ایران کلیدی‌ترین نقطه آن است و اگر ایران همراه آمریکا نباشد، گسترش چین اجتناب‌ناپذیر شده و هژمونی و در پی آن، هژمونی دلار آمریکا از دست خواهد رفت.

استراتژی آمریکا برای حفظ هژمونی و کنترل منابع جهانی

استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه شیراز، با اشاره به فرآیند در حال وقوع از بین رفتن هژمونی دلار که آن را معادل نابودی آمریکا دانست، تأکید کرد: اقدامات کنونی واشنگتن، دست و پا زدن‌های آخر امپریالیسم آمریکا برای نباختن بازی تلقی می‌شود.

وی استراتژی اصلی آمریکا را در کنترل منابع جهانی، از جمله منابع معادنی در مناطقی همچون گرینلند و دیگر نقاط استراتژیک، از طریق حفظ برتری نظامی خود برشمرد.

سپهر یادآور شد: اگر آمریکا در این تلاش برای کنترل انحصاری منابع موفق نشود، چاره‌ای جز شراکت با قدرت‌هایی نظیر چین نخواهد داشت؛ امری که در حال حاضر ایالات متحده در تلاش است تا از وقوع آن جلوگیری کند.

عضو جبهه اصلاحات همچنین به نقش اسرائیل در خاورمیانه به عنوان ابزاری برای رسیدن به این هدف اشاره کرد و گفت: حتی ترکیه، عربستان و مصر نیز احساس خطر می‌کنند و می‌بینند که جایی در این بازی ندارند و باید نوکران آمریکا و اسرائیل شوند. به همین دلیل، آن‌ها نیز از این وضعیت خشنود نیستند و هر کاری بتوانند برای رسیدن به هدف خود انجام می‌دهند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه پیشگویی باید کرد نه پیش‌بینی، اظهار داشت: چنین شرایطی در طول تاریخ وجود نداشته که بتوان با قطعیت گفت به کدام سمت حرکت می‌کند، اما مسلم است که همه امپراتوری‌ها پس از دوران اوج، رو به زوال بوده‌اند و آمریکا نیز از اوج خود گذشته و رو به زوال است.

وی یادآور شد: تمام این‌ها دست و پا زدن‌های یک امپراتوری رو به زوال برای حفظ موقعیت خود است.

