خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار: در تجاوز دشمن به اسلام‌آبادغرب ۸ نفر شهید و ۷۴ نفر مجروح شدند

کد خبر : 1758202
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار اسلام آبادغرب گفت: در چهار روز جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی، صهیونیستی به مردم بی‌دفاع این شهرستان، هشت نفر شهید و ۷۴ نفر مجروح شده‌اند.

به گزارش ایلنا، فرهاد شهبازی عصر سه‌شنبه با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی این شهرستان در حملات اخیر افزود: از چند روز قبل از حمله دشمن همه تمهیدات پیشگیرانه انجام شده و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، شهرداری و نیروها انتظامی در حالت آماده‌باش کامل هستند و به محض دریافت هرگونه گزارش حادثه، به سرعت وارد عمل می‌شوند.

وی اضافه کرد: همه نیازهای غذایی و فروشگاه‌ها و همچنین سوخت به صورت روان و بدون مشکل در حال انجام است و کمبودی دیده نمی‌شود.

شهبازی ادامه داد: همه نانوایی‌های سطح شهر بدون محدودیتی نان مورد نیاز مردم را پخت کرده و در راستای تأمین مصرف مردم هم برخی نانوایی‌ها در ساعات مازاد تا ۱۰ شب اقدام به پخت خواهند کرد.

اسلام آباد غرب با بیش از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۰۰ کیلومتری غرب کرمانشاه واقع شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل