به گزارش ایلنا، فرهاد شهبازی عصر سه‌شنبه با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی این شهرستان در حملات اخیر افزود: از چند روز قبل از حمله دشمن همه تمهیدات پیشگیرانه انجام شده و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، شهرداری و نیروها انتظامی در حالت آماده‌باش کامل هستند و به محض دریافت هرگونه گزارش حادثه، به سرعت وارد عمل می‌شوند.

وی اضافه کرد: همه نیازهای غذایی و فروشگاه‌ها و همچنین سوخت به صورت روان و بدون مشکل در حال انجام است و کمبودی دیده نمی‌شود.

شهبازی ادامه داد: همه نانوایی‌های سطح شهر بدون محدودیتی نان مورد نیاز مردم را پخت کرده و در راستای تأمین مصرف مردم هم برخی نانوایی‌ها در ساعات مازاد تا ۱۰ شب اقدام به پخت خواهند کرد.

اسلام آباد غرب با بیش از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۰۰ کیلومتری غرب کرمانشاه واقع شده است.