خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و خط ۱۴۸۰ مازندران؛ حامیان روانی و اجتماعی شهروندان در بحران

مدیرکل بهزیستی استان مازندران از آمادگی کامل اورژانس اجتماعی (خط ۱۲۳) و خط صدای مشاور ۱۴۸۰ این اداره کل برای ارائه خدمات حمایتی و روانی به شهروندان، به‌ویژه در شرایط بحرانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، این خدمات با هدف کاهش اضطراب، پیشگیری از آسیب‌های روانی و ارتقای تاب‌آوری در جامعه، به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است.

رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی استان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان و کودکان در مواقع اضطراری، اظهار داشت: روانشناسان و مشاوران مجرب در این خطوط تلفنی آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌هایی چون کنترل و کاهش اضطراب ناشی از حوادث (PTSD)، پیشگیری از خودکشی، افزایش تاب‌آوری و بهبود سلامت روان برای تمامی سنین هستند.

وی افزود: هم‌وطنان عزیز می‌توانند در صورت نیاز به هرگونه کمک روانی یا اجتماعی، به‌خصوص برای افراد در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده اجتماعی، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای از طریق تماس با شماره ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) و ۱۴۸۰ (صدای مشاور) از این خدمات بهره‌مند شوند.

این اقدام اداره کل بهزیستی مازندران، نشان‌دهنده تعهد این نهاد به حمایت از اقشار مختلف جامعه در روزهای سخت و تأکید بر این پیام است که «در روزهای سخت، هیچ‌کس تنها نیست.

