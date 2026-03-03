کاهشی شدن قیمت سیب زمینی در بازار آذربایجان شرقی/ توزیع ۲۰۰ تن سیب زمینی تنظیم بازار

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: قیمت خرده فروشی سیب زمینی با احتساب هزینه حمل و نقل، هر کیلوگرم ۴۷۰ هزار ریال و قیمت عمده آن برای مباشران ۳۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم از در انبارهای تعاون روستایی شهرستان سراب است.

وی ادامه داد: توزیع این محصول در تبریز توسط معاونت توسعه بازرگانی انجام می گیرد.

شفیعی با بیان اینکه دلیل گرانی محسوس سیب زمینی در روزهای اخیر وقفه ۲ روزه ایجاد شده در حمل آن از شهرهای جنوبی کشورمان به استان بوده است، افزود: خوشبختانه با مرتفع شدن این مشکل قیمت سیب زمینی در میدان تره بار تبریز روند کاهشی به خود گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی افزود: برای تعدیل قیمت ها و تنظیم بازار ، باز هم توزیع سیب زمینی انجام خواهد گرفت.

انتهای پیام/