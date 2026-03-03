6 نفر در حملات آمریکا و اسرائیل در دزفول شهید شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول، شهید حسن حمدانی، سرباز وطن و اهل شهر امام دزفول در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کرد.

همچنین شهید محمد کرمی از فرزندان صفی‌آباد دزفول در تهران و در جریان حملات موشکی دشمن به کاروان شهدا پیوست و برگ زرین دیگری بر دفتر ایثار و مقاومت این دیار افزود.

با شهادت این ۲ مدافع وطن، شمار شهدای شهرستان دزفول در حملات اخیر صهیونیستی آمریکایی به ۶ نفر افزایش یافت.

جزئیات آیین تشییع و خاکسپاری این شهدای والامقام به زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حسین رایی اهل شهر امام دزفول، مصطفی برمکی اهل صفی آباد دزفول، امیرحسین روشن پور اهل شهرک بن جعفر دزفول و حسن نیلزن از دزفول نام دیگر شهدای دزفول در حملات صهیونیستی آمریکایی به کشورمان است.

حملات صهیونیستی آمریکایی از صبح شنبه ۹ اسفندماه به کشورمان آغاز شده است و ادامه دارد؛ این حملات با پاسخ قاطع و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شده است.

