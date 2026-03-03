۳۷۵ واحد پستی و دفتر پیشخوان در آذربایجان‌شرقی خدمات ارایه می‌دهند

۳۷۵ واحد پستی و دفتر پیشخوان در آذربایجان‌شرقی خدمات ارایه می‌دهند
مدیرکل پست آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: تمام ۲۰ اداره پست در شهرستان‌ها، پنج ناحیه پستی کلانشهر تبریز و ۳۵۰ دفتر خصوصی پیشخوان خدمات دولت در استان، تعطیل فعال است و عملیات پستی را بی‌وقفه انجام می‌دهند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جواد دباغ صادقی‌پور اظهار کرد: خدمات‌رسانی بی‌وقفه پست آذربایجان‌شرقی ادامه دارد و دفاتر پیشخوان نیز به طور نوبتی به خدمات رسانی مستمر خود برای مردم ادامه می دهند.

وی افزود: با وجود مصوبه ۴۰ روز عزای عمومی و تعطیلی هفت روزه رسمی، اداره کل پست استان آذربایجان شرقی به مردم شریف تبریز و استان اطمینان می‌دهد که خدمات پستی متوقف نخواهد شد.

صادقی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد بحران شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، تمام فرآیندهای اجرایی پستی اعم از قبول مرسولات، مبادلات، رهسپاری آن‌ها به مقصد و توزیع نهایی مرسولات در سطح شهر کلانشهر تبریز و استان آذربایجان شرقی، بدون هیچ‌گونه اختلال و وقفه در حال انجام است.

وی ادامه داد: ادارات پست شهرستان ها و دفاتر منتخب پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی با هدف خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم عزیز در این ایام، از ساعت هشت تا ۱۴ به صورت نوبت بندی در حال فعالیت می باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
