۳۷۵ واحد پستی و دفتر پیشخوان در آذربایجانشرقی خدمات ارایه میدهند
مدیرکل پست آذربایجانشرقی اعلام کرد: تمام ۲۰ اداره پست در شهرستانها، پنج ناحیه پستی کلانشهر تبریز و ۳۵۰ دفتر خصوصی پیشخوان خدمات دولت در استان، تعطیل فعال است و عملیات پستی را بیوقفه انجام میدهند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جواد دباغ صادقیپور اظهار کرد: خدماترسانی بیوقفه پست آذربایجانشرقی ادامه دارد و دفاتر پیشخوان نیز به طور نوبتی به خدمات رسانی مستمر خود برای مردم ادامه می دهند.
وی افزود: با وجود مصوبه ۴۰ روز عزای عمومی و تعطیلی هفت روزه رسمی، اداره کل پست استان آذربایجان شرقی به مردم شریف تبریز و استان اطمینان میدهد که خدمات پستی متوقف نخواهد شد.
صادقی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد بحران شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، تمام فرآیندهای اجرایی پستی اعم از قبول مرسولات، مبادلات، رهسپاری آنها به مقصد و توزیع نهایی مرسولات در سطح شهر کلانشهر تبریز و استان آذربایجان شرقی، بدون هیچگونه اختلال و وقفه در حال انجام است.
وی ادامه داد: ادارات پست شهرستان ها و دفاتر منتخب پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی با هدف خدمترسانی بیوقفه به مردم عزیز در این ایام، از ساعت هشت تا ۱۴ به صورت نوبت بندی در حال فعالیت می باشند.