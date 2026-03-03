کشیک ۴۵۱ واحد نانوایی در مازندران

به گزارش ایلنا، جعفری افزود: در راستای اجرای مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان و با دستور مستقیم استاندار محترم مازندران، به‌منظور اطمینان‌خاطر مردم عزیز از تامین به‌موقع نان و همچنین کاهش صف‌های انتظار در نانوایی‌ها، ۴۵۱ واحد خبازی منتخب کارگروه‌های آرد و نان شهرستان‌ها برای ارائه خدمات در ساعات فوق‌العاده تعیین شده‌اند.

