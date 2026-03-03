به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، آئین تشییع پیکر شهیدان سرافراز «رضا نخست مراد»، «حسین عیسی خانی»، «محمدرضا پاشایی»، «سعید مقدم»، «حجت خانی»، «هادی خطایی»، «محمد آقازاده» با حضور باشکوه مردم مومن و روزه‌دار و مسئولان برگزار و پس از اقامه نماز بر پیکر شهیدان برای خاکسپاری به زادگاه شان منتقل شدند.

تعداد جمعیت حاضر در مراسم تشییع مدافعان وطن در شهرستان بناب بیش از ۱۰هزار نفر تخمین زده شد.

