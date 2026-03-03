بدرقه ۷ شهید اقتدار در بناب/ شکوه جمعیت بنابی‌ها در تشییع جگر گوشه های شان

مردم شهیدپرور بناب امروز با حضور حماسی خود در آیین تشییع پیکر هفت تن از شهدای بمباران رژیم سفاک آمریکا و اسراییل، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، آئین تشییع پیکر شهیدان سرافراز «رضا نخست مراد»، «حسین عیسی خانی»، «محمدرضا پاشایی»، «سعید مقدم»، «حجت خانی»، «هادی خطایی»، «محمد آقازاده» با حضور باشکوه مردم مومن و روزه‌دار و مسئولان برگزار و پس از اقامه نماز بر پیکر شهیدان برای خاکسپاری به زادگاه شان منتقل شدند.

تعداد جمعیت حاضر در مراسم تشییع مدافعان وطن در شهرستان بناب بیش از ۱۰هزار نفر تخمین زده شد.

