روابط عمومی استانداری قم اعلام کرد:
حمله دشمنان متجاوز به ساختمانی در شهر قم
روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم اعلام کرد: دقایقی قبل، بر اثر حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونیستی، یکی از ساختمانها در نزدیکی میدان رسالت شهر قم مورد اصابت قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از استانداری قم، در این اطلاعیه آمده است: از مردم عزیز تقاضامندیم ضمن حفظ آرامش خود، از تجمع در اطراف میدان رسالت قم پرهیز کرده تا نیروهای امدادی، خدماتی و آتشنشانی بتوانند به سرعت به محل حادثه رفته و خدمت خود را ارائه دهند.
هیچ مرکز درمانی در قم مورد حمله قرار نگرفته است
همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به شایعه مطرح شده در خصوص حمله به بیمارستانها در قم گفت: هیچ مورد حمله و هجوم به مراکز درمانی نداشتهایم و از همشهریان تقاضا میکنیم به شایعات توجه نکنند.
علی ابرازه افزود: تمامی مراکز درمانی در قم در حال خدمات رسانی به مصدومان و بیماران هستند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا منتشر میشود.