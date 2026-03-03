حمله دشمنان متجاوز به ساختمانی در شهر قم

به گزارش ایلنا از استانداری قم، در این اطلاعیه آمده است: از مردم عزیز تقاضامندیم ضمن حفظ آرامش خود، از تجمع در اطراف میدان رسالت قم پرهیز کرده تا نیروهای امدادی، خدماتی و آتش‌نشانی بتوانند به سرعت به محل حادثه رفته و خدمت خود را ارائه دهند.

هیچ مرکز درمانی در قم مورد حمله قرار نگرفته است

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به شایعه مطرح شده در خصوص حمله به بیمارستان‌ها در قم گفت: هیچ مورد حمله و هجوم به مراکز درمانی نداشته‌ایم و از همشهریان تقاضا می‌کنیم به شایعات توجه نکنند.

علی ابرازه افزود: تمامی مراکز درمانی در قم در حال خدمات رسانی به مصدومان و بیماران هستند.

