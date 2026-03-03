بیمارستان صحرایی ثلاثباباجانی بر اثر حمله هوایی تخریب شد
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث باباجانی گفت: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز بیمارستان صحرایی ثلاثباباجانی پس از حمله موشکهای آمریکا و اسرائیل به این شهرستان به طور کامل تخریب شد و پس از تخلیه بیمارستان، سریعا بیماران به ویژه بیماران دیالیزی به بیمارستان جوانرود منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، سعدی رامین روز سهشنبه توضیح داد: طی این جنایت تعداد زیادی از بیماران و مردم مجروح شدند که در تلاش هستیم به بیمارستان تازه تاسیس شهرستان ثلاث یعنی بیمارستان شهدای سلامت نقل مکان کنیم.
او گفت: بیمارستان صحرایی ثلاثباباجانی دارای بخشهای اورژانس، دیالیز ، بستری (داخلی و اطفال) بود که متاسفانه کاملا تخریب شد و جنایت ددمنشانه کفار ظلم را بار دیگر به تصویر کشید.
شهرستان مرزی ثلاثباباجانی ۳۲ خانه بهداشت فعال با پوشش ۱۳۸ روستا را داراست.
این شهرستان با حدود ۳۶ هزار نفر جمعیت در ۱۴۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه قرار دارد.
حمله موشکی به ۲ مرکز درمانی سرپلذهاب
در تداوم خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی آمریکایی، مراکز بهداشتی درمانی سرپلذهاب هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد: این بار دشمن با حمله به «مرکز جامع سلامت شهری و روستایی شماره ۲» و تخریب «مرکز تأمین و توزیع واکسن شهرستان سرپلذهاب»، مستقیماً جان کودکان، نوزادان و اقشار آسیبپذیر را نشانه رفت.
این اقدام رذیلانه، فراتر از یک حمله نظامی و در واقع یک جنایت بیولوژیک و انسانی برای قطع دسترسی مردم به حق سلامت و ایجاد رعب و وحشت است اما دشمن بداند؛ دیوارهای فروریخته، عزم سپیدپوشان غیور را استوارتر میکند.
تیم سلامت با اقتدار در سنگر خدمت باقی مانده و در برابر هجمههای وحشیانه رژیم صهیونی-آمریکایی، لحظهای از صیانت از جان مردم عقبنشینی نخواهد کرد.
سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه افزون بر ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد.