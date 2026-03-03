شهادت سرباز وظیفه در حمله تروریستی به واحد گشت پلیس در زاهدان

مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی قبل بر اثر تیراندازی به واحد گشت انتظامی زاهدان یک سرباز وظیفه به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز سه‌شنبه پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان آمده است: ساعتی قبل افرادی مسلح به خودروی گشت انتظامی شهرستان زاهدان که در حال برقراری نظم و امنیت بود، تیراندازی و با اقدام متقابل مأموران مواجه و بلافاصله متواری شد که متأسفانه یک نفر از کارکنان وظیفه شهید و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند.

این اطلاعیه می‌افزاید: تلاش برای دستگیری عاملان این سوء قصد ادامه دارد و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی انتظامی در حال اجراست و اخبار تکمیلی اطلاع رسانی می‌شود.

