استاندار فارس در بازدید میدانی از انبار کالاهای اساسی:
زنجیره تأمین مایحتاج معیشتی مردم در فارس قدرتمند و پایدار است
استاندار فارس در بازدید میدانی از انبار کالاهای اساسی استان با تأکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی «بسیار مطلوب» است، به مردم اطمینان دادند که زنجیره تأمین علیرغم تجاوزات اخیر دشمن، قدرتمند و پایدار است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری ظهر امروز با حضور در یکی از انبارهای ذخیره کالاهای اساسی استان، با اشاره به اینکه پس از «جنگ ۱۲ روزه» به دلیل عدم تنظیم سند صلح در مجامع بینالمللی، کشور عملاً در شرایط جنگی به سر میبرد، اظهار داشت: بر همین اساس در استان فرض بر وجود شرایط جنگی گذاشته شده بود و ذخیرهسازی کالاهای اساسی مرتباً انجام و انبارها شارژ میشد.
وی با بیان اینکه اکنون نیز با توجه به «تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی و آمریکا»، تأمین مایحتاج معیشتی مردم امری اساسی و حیاتی است، افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، از جمله سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صمت استان زیر نظر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، وضعیت به نحوی مدیریت شده که اکنون «در شرایط بسیار مطلوبی هستیم.
استان فارس تأکید کرد: اکنون با بازدید میدانی از یکی از انبارهای ذخیره کالاهای اساسی و بررسی گزارشها به مردم اطمینان میدهیم که انبارها مملو از مواد غذایی مورد نیاز استان است، شرایط کنونی نسبت به سال گذشته «بسیار متفاوت و مطلوبتر» بوده و «هیچ نگرانی برای مردم از نظر دسترسی به کالاهای اساسی وجود ندارد.»
امیری به «وفور آرد» در بازار استان اشاره کرد که حتی مستلزم مراقبت است تا به دلیل فروانی از شبکه توزیع خارج نشود.
وی همچنین در خصوص دسترسی به کالاها نیز گفت: سیستم توزیع نیز به شکلی سازماندهی شده که روزانه و مستمر رصد میشود و شبکههایی مانند «روستابازار»، «از فجر تا فطر» و بازارچههای محلی در کنار شبکههای توزیع سابق نقش ایفا میکنند.
وی با یادآوری اینکه نظارت بر بازار و کنترل قیمتها با جدیت پیگیری میشود گفت: ۱۰۰ نیروی متخصص دستگاههای اجرایی نیز به بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کمک میکنند؛ همچنین اداره کل تعزیرات با هماهنگی دستگاه قضایی با نظارت جدی اجازه نمیدهد کسی از شرایط جنگی سوءاستفاده و در بازار کالاهای اساسی اختلال ایجاد کند.
استاندار فارس تصریح کرد: در روزهای اول جنگ نوساناتی در برخی کالاها همچون گوشت قرمز به وجود آمد اما با اتخاذ تدابیری همچون بهرهگیری از ذخایر موجود، در حال تعدیل است.
وی ادامه داد: فرزندان مردم در دستگاههای اجرایی شبانه روز در کنار آنها هستند و اجازه نمی دهند مردم دچار مشکل شوند بنابراین نیازی به خریدهای هیجانی نیست چراکه که کالا به وفور در فروشگاهها یافت میشود.
امیری افزود: کالاهایی هم در بنادر در حال ترخیص است که به انبارها افزوده می شود از سوی دیگر استان فارس از تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی است که همه این موضوعات نشان میدهد جای هیچ نگرانی از نظر تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج معیشتی وجود ندارد.
استاندار فارس در پایان از مردم خواست در ماه مبارک رمضان برای پیروزی نیروهای مسلح و موفقیت مسئولان در خدمترسانی دعا کنند.