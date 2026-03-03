به گزارش خبرگزاری ایلنا از یزد، عباس حاجی‌حسینی، در نشستی با اصحاب رسانه استان، ضمن تسلیت حادثه تلخ حمله به رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر رسالت خطیر جهاد کشاورزی در حفظ امنیت غذایی مردم تاکید کرد و از تاب‌آوری بالای استان یزد در تأمین محصولات اساسی خبر داد.

وی با اشاره به تدابیر مؤثر مسئولان کشور در زمینه کالابرگ الکترونیک، افزود: با اعلام به موقع کالابرگ، نیاز جامعه در کوتاه‌ترین زمان پاسخ داده شد؛ در مرحله اول، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خرید توسط مردم صورت گرفت و این در حالی است که کشورهای منطقه، در پی جنگ اخیر، با وضعیت نا مطلوبی روبرو شده‌اند.

حاجی‌حسینی با اشاره به شرایط اقلیمی نامناسب یزد تصریح کرد: این استان با وجود میانگین بارندگی کمتر از ۶۰ میلی‌متر و تبخیر سالانه سه هزار میلی‌متر آب، سالانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند که این میزان، معادل ۱.۵ درصد تولید کل کشور است.

وی خاطرنشان کرد: استان یزد سالانه ۲۳۰ هزار تن یعنی روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن تولید شیر دارد که نیمی از آن به مصرف داخل استان می‌رسد و مابقی جهت استفاده صنایع لبنی کشور ارسال می‌شود.

وی با بیان این که استان یزد در حوزه گوشت مرغ نیز روزانه ۱۸۰ تن کشتار و به همین اندازه ارسال مرغ زنده به سایر استان‌ها دارد، گفت: همچنین نزدیک به ۵۰ هزار تن تخم مرغ در استان تولید می‌شود و هیچ نگرانی در تامین اقلام مورد نیاز مردن در استان وجود ندارد.

حاجی‌حسینی در مورد گوشت قرمز نیز اظهار کرد: مصرف استان سالانه ۱۷ هزار تن گوشت قرمز است و هرچند استان در تولید گوشت سنگین نسبت به جمعیت، مازاد تولید دارد ولی در حوزه دام سبک به دلیل شرایط ضعیف مرتعی، از مجموع سالانه ۱۱ هزار تن نیاز شهروندان یزدی، حدود سه هزار تن آن را از خارج استان یا کشور تامین می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح مگافارم در استان، ابراز امیدواری کرد که با افزایش جمعیت ۱۵۰ راسی دام سبک در استان، کسری در این حوزه نیز مرتفع شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همچنین اعلام کرد: سالانه حدود ۱۳۰۰ تن تولید آبزیان نیز در این استان کویری انجام می‌شود ولی این ماهیان در استخرهای کشاورزی دو منظوره استان تولید می‌شوند.

حاجی‌حسینی در خصوص افزایش قیمت سیب‌زمینی در روزهای اخیر، اطمینان داد: با اقدامات در دست اجرا، قیمت سیب‌زمینی طی روزهای آتی به نصف کاهش خواهد یافت.

وی در پایان، وضعیت انبارهای کالاهای اساسی در استان را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت: "علی‌رغم شرایط جنگی، حداقل برای چهار ماه آینده آرد ذخیره داریم.

انتهای پیام/