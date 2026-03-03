۱۷ نقطه از استان همدان مورد حمله قرار گرفت

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان از آغاز حمله آمریکایی-صهیونیستی به ایران ۱۷نقطه از استان همدان مورد حمله جنگنده‌های دشمن قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از همدان، امروز (سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه) نیز از دو نقطه استان گزارش حمله دریافت شده است که یکی از حملات در شهر ملایر و نقطه‌ای دیگر در پایگاه شهید نوژه کبودراهنگ مورد اصابت قرار گرفتند. 

در رابطه با حمله بعدازظهر روز گذشته در منطقه متخصصین نیز بررسی‌ها ادامه دارد و اسامی افراد به شهادت رسیده فعلا مشخص نیست.

 

اخبار مرتبط
