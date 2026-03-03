تشییع پیکرهای مطهر ۲ شهید سرافراز تجاوز ددمنشانه اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا در اهواز
پیکرهای مطهر ۲ شهید سرافراز تجاوز ددمنشانه اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به میهن اسلامی، روز سهشنبه با حضور حماسی و پرشور قشرهای مختلف مردم ولایتمدار اهواز تشییع شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مراسم تشییع این شهیدان گرانقدر امروز و با حضور خانوادههای معظم شهیدان، ایثارگران، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «لبیک یا خامنهای» و «هیهات منا الذله»، بار دیگر بر تداوم راه شهدا و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی تاکید کردند.
تشییعکنندگان در حالی که پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی، بیرقهای سیاه و سرخ مزین به نام اهلبیت(ع) و تمثالهای مبارک رهبر معظم انقلاب(ره) و شهیدان گلگونکفن را در دست داشتند، پیکرهای مطهر را مشایعت کردند.
پیکر مطهر شهیدان مصطفی دیلمی و علی درویشی روی دست مردم از خیابان سلمان فارسی تا چهارراه آبادان تشییع و سپس جهت خاکسپاری به گلزار شهدای اهواز منتقل شدند.
نماز این ۲ شهید بزرگوار توسط حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز اقامه شد.
طنین شعارهای خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست و ما منتقمان رهبریم، فدایی رهبریم در خیابان های اهواز، جلوهای ویژه از تجدید بیعت مردم انقلابی با آرمانهای نظام اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.
حاضران با قرائت فاتحه و نثار شاخههای گل، یاد و خاطره این شهیدان والامقام را که جان خود را در راه دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران فدا کردند، گرامی داشتند.
عشایر خوزستان همچون ۲ روز گذشته در این مراسم حضور پرشوری داشته و بار دیگر با آرمان های این نظام تجدید بیعت کردند.