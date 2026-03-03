به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بویری فرماندار شهرستان اهواز، دوشنبه شب ۱۱ اسفند۱۴۰۴ به همراه حجت‌اله دهدشتی شهردار کلانشهر اهواز، طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان، سلطان‌محمد رضوانی معاون سیاسی و اجتماعی و جمعی از مسئولین جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، از میدان میوه و تره‌بار اهواز بازدید و بر نحوه تامین، قیمت و توزیع میوه و تره بار نظارت کردند.

فرماندار اهواز در این بازدید با بررسی میدانی و گفت و گو با بارفروشان، از تامین و ورود کافی میوه و تره بار به بازار و توزیع مناسب آن در سطح خرده‌فروشی‌ها اطمینان حاصل کرد.

علی بویری با اشاره به کاهش قیمت سیب‌خاکی نسبت به شب گذشته، این موضوع را نتیجه‌ی افزایش عرضه و محدودیت‌های اعمال شده در صادرات این محصول عنوان کرد.

فرماندار اهواز همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زمینه احتکار و گران‌فروشی تأکید کرد. وی از فعال بودن کارگروه‌های بازرسی و تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: هرگونه تخلفی شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

علی بویری در پایان با اطمینان‌بخشی به شهروندان اهوازی، از آن‌ها خواست تا با خیال آسوده خرید کنند و هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تأمین اقلام اساسی وجود ندارد.

گفتنی است این بازدید در پی گزارش‌هایی مبنی بر کمبود و افزایش قیمت این محصول در بازار صورت گرفت.

