فرماندار اهواز:
درباره تامین و توزیع میوه و ترهبار در اهواز، هیچ جای نگرانی نیست
فرماندار اهواز و جمعی از مدیران شهرستان از میدان ترهبار اهواز بازدید نموده و بر رفع نیاز مردم تأکید کردند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بویری فرماندار شهرستان اهواز، دوشنبه شب ۱۱ اسفند۱۴۰۴ به همراه حجتاله دهدشتی شهردار کلانشهر اهواز، طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان، سلطانمحمد رضوانی معاون سیاسی و اجتماعی و جمعی از مسئولین جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری، از میدان میوه و ترهبار اهواز بازدید و بر نحوه تامین، قیمت و توزیع میوه و تره بار نظارت کردند.
فرماندار اهواز در این بازدید با بررسی میدانی و گفت و گو با بارفروشان، از تامین و ورود کافی میوه و تره بار به بازار و توزیع مناسب آن در سطح خردهفروشیها اطمینان حاصل کرد.
علی بویری با اشاره به کاهش قیمت سیبخاکی نسبت به شب گذشته، این موضوع را نتیجهی افزایش عرضه و محدودیتهای اعمال شده در صادرات این محصول عنوان کرد.
فرماندار اهواز همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زمینه احتکار و گرانفروشی تأکید کرد. وی از فعال بودن کارگروههای بازرسی و تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: هرگونه تخلفی شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
علی بویری در پایان با اطمینانبخشی به شهروندان اهوازی، از آنها خواست تا با خیال آسوده خرید کنند و هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین اقلام اساسی وجود ندارد.
گفتنی است این بازدید در پی گزارشهایی مبنی بر کمبود و افزایش قیمت این محصول در بازار صورت گرفت.