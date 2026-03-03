توزیع بیش از ۱۴۲ هزار تن نهاده دامی در فارس
سرپرست ادارهکل پشتیبانی امور دام استان فارس از تداوم روند تأمین ذخیرهسازی و توزیع نهادهها و فرآوردههای دامی در ۱۱ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این اقدامات به منظور حمایت از تولید، تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی در سطح استان انجام شده است.
به گزارش ایلنا، محسن محمدی صفری در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه ادارهکل پشتیبانی امور دام استان فارس اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ هزار تن ذرت، ۱۴ هزار تن کنجاله سویا و ۵۸ هزار تن جو وارداتی تأمین شده که در مجموع ۱۱۷ هزار تن نهاده دامی برای استان فارس فراهم شده است.
وی همچنین به توزیع این نهادهها در سطح استان اشاره کرد و افزود: در همین مدت، ۴۴ هزار تن ذرت، ۵۵ هزار تن کنجاله سویا و ۳۷ هزار تن جو وارداتی در سطح استان توزیع شده که مجموعاً به بیش از ۱۴۲ هزار تن نهاده دامی رسید.
صفری توضیح داد: ۶ هزار تن نهاده بهصورت معرفینامهای در اختیار واحدهای تولیدی و بهرهبرداران قرار گرفته است.
سرپرست ادارهکل پشتیبانی امور دام استان فارس عنوان کرد: ۱۱ هزار تن ذرت دیگر در حال بارگیری است و به زودی وارد استان خواهد شد.