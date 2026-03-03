رییس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
آمادهباش کامل بخش بهداشت و درمان استان مرکزی در مواجهه با شرایط بحران
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: تمامی شاخصهای آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی این استان، از ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات تا وضعیت حضور کادر درمان، فعالیت داروخانهها و کلینیکها و پوشش کامل اورژانس، به صورت دقیق ارزیابی شده و در آمادگی کامل برای مدیریت هرگونه شرایط اضطراری قرار داریم.
به گزارش ایلنا، جواد نظری به ارزیابی دقیق ذخایر راهبردی حوزه نظام سلامت در استان مرکزی پرداخته و در این رابطه افزود: میزان موجودی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستانهای اصلی از جمله مراکز بهداشتی و درمانی ولیعصر و امیرالمؤمنین بررسی و دپوی مناسب دارو و تجهیزات تا 3 ماه آینده پیشبینی شده است.
وی به وضعیت نأمین و ذخیرهسازی جیره خشک در مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: تأمین جیره خشک، آب آشامیدنی و سایر ملزومات ضروری برای حداقل 72 ساعت در بیمارستانهای استان انجام شده و زیرساختهای پشتیبانی از جمله ذخایر آب با استفاده از تانکرهای پیشبینیشده تقویت شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: وضعیت حضور پزشکان متخصص، آنکالها، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان به دقت پایش شده و تمهیدات لازم برای استقرار نیروها به صورت مقیمی و آنکال دوم اتخاذ شده است. کاور بخشها، اتاقهای عمل و مراکز درمانی توسط نیروهای تخصصی تضمین شده است.
نظری تصریح کرد: در حوزه اورژانس پیشبیمارستانی و فوریتهای پزشکی نیز تمامی پایگاههای اورژانس زمینی، هوایی، موتورلانس، اورژانس بانوان و اتوبوسآمبولانسها در آمادهباش کامل قرار دارند. در این راستا شهروندان میتوانند در صورت نیاز از طریق شماره 115 از خدمات فوریتهای پزشکی بهرهمند شوند.
وی به اقدامات انجام شده در راستای فرایندهای درمانی اشاره کرده و بیان داشت: با توجه به شرایط خاص و ضرورت آمادگی حداکثری، هماهنگیهای لازم برای خدمترسانی به بیماران و مصدومان احتمالی انجام شده و تمامی ظرفیتهای بهداشتی و درمانی و همچنین بیمارستانهای استان مرکزی در حالت آمادهباش قرار دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: استمرار ارائه خدمات دارویی و درمانی از اولویتهای اصلی است. تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در ارائه خدمات اتخاذ شده است. همچنین از ظرفیت مراکز خصوصی و بیمارستانهای تأمین اجتماعی نیز به عنوان پشتیبان مراکز اصلی استفاده خواهد شد.
نظری ابراز داشت: اطمینانبخشی به مردم، حفظ آرامش جامعه و تداوم خدمات درمانی با بالاترین سطح کیفیت، ایمنی و پایداری از مهمترین اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در شرایط کنونی است. در این راستا مجموعه نظام سلامت این استان با آمادگی کامل در کنار شهروندان و اهالی استان مرکزی خواهد بود.