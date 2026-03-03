بهداشت و درمان همچنان پای کار است/استمرار فعالیت بخش های خصوصی و دولتی

به گزارش ایلنا، محمدحسن محمدی با بیان این مطلب ضمن تسلیت شهادت قائد امت، عزیزِجان ملت ایران حضرت آیت الله خامنه ای و همچنین تسلیت شهادت جمعی از هموطنانمان در حمله آمریکائی_صهیونی به میهنمان گفت؛ همچنان همکاران ما در تمام شرایط، برای حفظ و بازگشت سلامت مراجعین عزیز تلاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی، دی کلینیک ها و مطب های بخش خصوصی فعال است تاکید کرد: فعالیت نظام سلامت تعطیل پذیر نیست.

وی افزود: نظارت های تیم های بهداشتی نیز تشدید شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه ها نیز طبق روال مشغول ارائه خدمت به مراجعین گرانقدر می باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: خدمات دندانپزشکی نیز در دانشکده دندانپزشکی، مراکز خدمات جامع سلامت و کلینیک های دندانپزشکی دولتی و غیر دولتی ارائه می شود.

