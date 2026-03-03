خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهداشت و درمان همچنان پای کار است/استمرار فعالیت بخش های خصوصی و دولتی

کد خبر : 1758143
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بهداشت و درمان در بخش های خصوصی و دولتی همچنان در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

 به گزارش ایلنا، محمدحسن محمدی  با بیان این مطلب ضمن تسلیت شهادت قائد امت، عزیزِجان ملت ایران حضرت آیت الله خامنه ای و همچنین تسلیت شهادت جمعی از هموطنانمان در حمله آمریکائی_صهیونی به میهنمان گفت؛ همچنان همکاران ما در تمام شرایط، برای حفظ و بازگشت سلامت مراجعین عزیز تلاش می کنند. 

وی با اشاره به اینکه بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی، دی کلینیک ها و مطب های بخش خصوصی فعال است تاکید کرد: فعالیت نظام سلامت تعطیل پذیر نیست.

وی افزود: نظارت های تیم های بهداشتی نیز تشدید شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه ها نیز طبق روال مشغول ارائه خدمت به مراجعین گرانقدر می باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:  خدمات دندانپزشکی نیز در دانشکده دندانپزشکی، مراکز خدمات جامع سلامت و کلینیک های دندانپزشکی دولتی و غیر دولتی ارائه می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

