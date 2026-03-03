یزد ۱۲ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۷:۴۸

معاون سیاسی استاندار:

منطقه نظامی خارج از شهر یزد مورد هدف قرار گرفت/آسمان استان امن است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: یکی از مناطق نظامی خارج از محدوده شهر یزد، دقایقی پیش مورد هدف قرار گرفته است.