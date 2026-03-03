معاون سیاسی استاندار:
منطقه نظامی خارج از شهر یزد مورد هدف قرار گرفت/آسمان استان امن است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: یکی از مناطق نظامی خارج از محدوده شهر یزد، دقایقی پیش مورد هدف قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از یزد، ۸اسماعیل دهستانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: دقایقی پیش یکی از مناطق نظامی که خارج از محدوده شهری قرار دارد مورد هدف قرار گرفته است.
وی گفت: در حال حاضر وضعیت آسمان یزد به صورت کامل امن است.
معاون سیاسی استاندار خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی به زودی و پس از بررسی جوانب ماجرا اطلاع رسانی خواهد شد.
منبع ايسنا