معاون سیاسی استاندار:

منطقه نظامی خارج از شهر یزد مورد هدف قرار گرفت/آسمان استان امن است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: یکی از مناطق نظامی خارج از محدوده شهر یزد، دقایقی پیش مورد هدف قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از یزد، ۸اسماعیل دهستانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: دقایقی پیش یکی از مناطق نظامی که خارج از محدوده شهری قرار دارد مورد هدف قرار گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر وضعیت آسمان یزد به صورت کامل امن است.

معاون سیاسی استاندار خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی به زودی و پس از بررسی جوانب ماجرا اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع ايسنا
اخبار مرتبط
