به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی بر ضرورت مدیریت تقاضا از سوی شهروندان تأکید داشته و در این خصوص افزود: از شهروندان و اهالی استان مرکزی تقاضا می‌شود از رفتارهای هیجانی به هنگام خرید پرهیز کنند، چرا که هیچ خللی در روند تأمین کالاهای اساسی و ضروری وجود ندارد و بازار در وضعیت پایدار قرار دارد.

وی ادامه داد: تمامی فروشگاه‌های استان مرکزی فعال بوده و اقلام اساسی به میزان کافی در انبارها ذخیره‌سازی شده است. با تأکید مجدد بر ثبات بازار و کفایت ذخایر، از مردم تقاضا می‌شود با حفظ آرامش خاطر، نیازهای خود را به صورت متعارف تأمین کنند و از هرگونه رفتاری که موجب اخلال در نظم بازار می‌شود، پرهیز کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: برای وضعیت‌های اضطراری، پیش‌بینی‌های لازم از پیش انجام شده و ذخایر کالاهای اساسی در انبارهای استان موجود است. شرایط به گونه‌ای که حتی در صورت عدم واردات برخی اقلام، در بازه زمانی ماه‌های آینده نیز روند تأمین نیاز بازار دچار مشکل نخواهد شد.

آقاعلیخانی تصریح کرد: هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود و تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری به صورت مستمر و بدون وقفه در جریان است. با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، رصد مداوم بازار در استان مرکزی انجام می‌شود و روند عرضه کالاها در فروشگاه‌ها به شکل عادی ادامه دارد.

وی بیان داشت: در حوزه گندم، آرد، روغن، برنج و سایر اقلام اساسی، ذخایر بسیار مطلوبی فراهم شده و زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز مصرفی مردم مهیاست. تمامی دستگاه‌ها موظف شده‌اند بازار را به صورت روزانه رصد کنند و در صورت مشاهده هرگونه کمبود احتمالی، نسبت به تزریق فوری کالا اقدام شود.

