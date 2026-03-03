به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدعلی احمدی روز سه‌شنبه، افزود: مسوولیت تأمین زیرساخت‌هایی نظیر جایگاه‌ها، سیستم‌های صوتی و استقرار مقرها بر عهده شهرداری اصفهان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین لازم است در محوطه گلستان شهدا اقدامات فنی از جمله نصب داربست‌ها با سرعت انجام و تمامی نهادها در زمینه فراخوان و تسهیل انتقال مردم به محل مراسم، با حداکثر ظرفیت فعال شوند.

شایان ذکر است، به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان طی سه روز گذشته، ۴۷ نفر در جریان حمله نیروهای آمریکایی–صهیونیستی به چند منطقه از این استان واقع در مرکز ایران به شهادت رسیده‌اند.

امروز پیش از ظهر نیز در جریان حمله به محلی در خیابان کاوه اصفهان سه شهروند در حال تردد به شهادت رسیدند.

