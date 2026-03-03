بیانیه مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در پی شهادت جمعی از کودکان و نوجوانان کشور

به گزارش ایلنا، متن پیام مرکز مطالعات ادبیات کودک با عنوان «کشتار نگاه‌های معصوم» به این شرح است: به راستی چگونه می‌توان ساکت و آرام نشست وقتی اجساد کودکان معصوم و بی‌گناه دبستان دخترانه میناب پیش چشممان است. اینان با کدامین گناه، چنین وحشیانه به خاک و خون کشیده شدند، آن هم از سوی مدعیانی که از سویی مدام، دم از حقوق کودک و کودکی می‌زنند، اما شیوه مرسومشان کودک‌کشی شده است.

مرکز مطالعات ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز شهادت معصومانه و مظلومانه کودکان دبستان دخترانه میناب و دیگر کودکان و نوجوانان شهید ایران بزرگ را که در حمله‌های تروریستی صهیونیستی-آمریکایی صورت گرفته است، به‌شدت محکوم می‌کند و این مصیبت جانسوز را به مردم ایران به‌ویژه خانواده‌های داغدار آنان تسلیت می‌گوید. امید است دیگر شاهد چنین صحنه‌های دردناک و فاجعه‌باری در هیچ کجای جهان نباشیم.

بی‌شک نویسندگان و شاعران و پژوهشگران آزاده‌ی ادبیات کودک و نوجوان ایران، متوقعند، مجامع بین‌المللی، نویسندگان، پژوهشگران و دانشگاهیان جهان به‌ویژه فعالان ادبیات کودک و نوجوان، دست از سکوت و چشم‌پوشی جنایات رژیم‌های کودک‌کش صهیونیستی و آمریکایی بردارند و با پرهیز از سیاست دوگانه در هواداری از حقوق کودکان جهان، این اقدام وحشیانه را با قوت و وضوح تمام محکوم کنند و از تمام توان رسانه‌ای و علمی و آفرینشی خود در انعکاس مظلومیت کودکان ایران و توقف کشتار آنان بهره جویند.