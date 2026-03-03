در حملات بامداد امروز شهرستان خمین هیچ شهیدی گزارش نشد / 3 نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، حسن قمری در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان مرکزی، افزود: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های هسته‌ای، آفندی و پدافندی و نیز ایفای نقش در پشتیبانی برخی تجهیزات دفاعی، همواره در کانون توجهات بوده است. اما با برگزاری مانورهای پیشگیرانه و اجرای دستورالعمل‌های مصوب، تمامی اقدامات بر اساس سناریوهای از پیش تعیین شده در حال اجراست و نیازی به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حوادث اخیر و با توجه به پیش‌بینی‌های قبلی درباره احتمال اقدامات خصمانه دشمن، تمهیدات لازم در سطح استان مرکزی اندیشیده شده بود. خوشبختانه با وجود برخی حملات در حوادث اخیر، این استان کمترین شهید را در حوزه نظامی داشته و اغلب شهدا در سطح کشور غیرنظامی بوده‌اند. با پیش‌بینی‌های انجام شده در حوزه‌های دفاعی، پشتیبانی و تأمین نیازهای عمومی، استان در وضعیت پایدار قرار دارد و کمترین آسیب را متحمل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به مهمترین اهدافی که پیگیری شده اشاره کرده و اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی در ماه‌های اخیر، طراحی چارچوب مشخص برای اطلاع‌رسانی در شرایط خاص و تبیین دستاوردهای نظام بوده است. چرا که بخشی از نسل جوان به ویژه متولدان دهه‌های 80 و 90 آشنایی دقیقی با شرایط پیش از انقلاب و پیشرفت‌های پس از آن ندارند و این موضوع ضرورت تقویت جهاد تبیین را دوچندان می‌کند.

قمری تصریح کرد: چارچوب مشخص اطلاع‌رسانی در شرایط خاص و بحرانی در استان مرکزی تدوین و ابلاغ شده است. شورای اطلاع‌رسانی این استان موظف است در تمامی شرایط، اعم از عادی و بحرانی، سیاست‌گذاری دقیق و منسجمی در حوزه اطلاع‌رسانی داشته باشد. در این مسیر علاوه بر دستگاه‌های دولتی، رسانه‌های بخش خصوصی و غیردولتی نیز نقش مؤثری در تنویر افکار عمومی و ارتقاء آگاهی جامعه ایفا می‌کنند و این نقش‌آفرینی بسیار مؤثر است.

