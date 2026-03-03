سه مدافع امنیت بروجردی در حملات اخیر آمریکایی صهیونی به شهادت رسیدند
روابطعمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجرد از شهادت سه سرباز مدافع وطن اهل بروجرد در حملات اخیر آمریکایی صهیونی به خاک کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجرد، شهید ابوالفضل مقدسی از کارکنان سپاه پاسداران، شهید جواد خسروی از کارکنان لشکر ۸۴ لرستان و شهید علی شعبان از کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ناو جماران از شهدای حملات تروریستی آمریکایی و صهیونیستی هستند.
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید ارتشی جواد خسروی در روستای بردبل بروجرد عصر امروز سه شنبه برگزار میشود.
پیکر شهید والامقام علی شعبان که در اثر حملات آمریکاییها به ناو جماران به شهادت رسیده هنوز تفحص نشده و مراسم تشییع این شهید که اهل روستای عربان شهرستان بروجرد است متعاقباً اعلام و برگزار خواهد شد.
پاسدار شهید والامقام ابوالفضل مقدسی در مبارزه با دشمن آمریکایی صهیونی در بامداد ۱۳ رمضان به امام شهیدش پیوست.
روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجرد اعلام کرد اطلاعرسانی تشییع و خاکسپاری شهیدان به اطلاع عموم مردم شهرستان بروجرد خواهد رسید.