مازندران در سوگ فرزندان رشید خود؛ شهادت ۱۸ مازندرانی در حملات اخیر
استان مازندران بار دیگر ردای سرخ شهادت بر تن کرد؛ دادههای استانداری مازندران از شهادت ۱۸ تن از فرزندان غیور این دیار (۱۷ مرد و یک زن) در پی حملات متجاوزانه اخیر خبر میدهد که در نقاط مختلف کشور مشغول دفاع از حریم امنیت ایران اسلامی بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیکر مطهر این شهدا که از اهالی ۱۱ شهرستان (آمل، بابل، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، ساری، میاندورود، نکا، بهشهر، نوشهر و چالوس) هستند، طی امروز و روزهای آتی در سراسر استان تشییع خواهد شد.
امشب (سهشنبه ۱۲ اسفند)، شهر ساری میزبان مراسم وداع با پیکر چهار شهید والامقام است. این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ در مسیر میدان ابنشهرآشوب تا میدان امام حسین (ع) برگزار میگردد. همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری این عزیزان صبح چهارشنبه (۱۳ اسفند) از ساعت ۹:۳۰ از میدان ابنشهرآشوب به سمت میدان شهدا برپا خواهد شد.
اسامی شهدایی که در ساری تشییع میشوند عبارتند از:
- شهید سید محمدیاسین عبدی پاشاکلایی (نیروی دریایی - ناو جماران)
- شهید احسان تقوی (سپاه پاسداران - ستاد تهران)
- شهید محمد دهقان (نیروی دریایی سپاه جنوب)
- شهید محمود قنبری (سرباز گمنام امام زمان - وزارت اطلاعات)
پیکر مطهر روحانی مجاهد، حجتالاسلام سید رضا ابراهیمی لاریمی (مسئول نمایندگی ولیفقیه در منطقه یکم نیروی دریایی سپاه قشم) نیز روز چهارشنبه ۱۳ اسفند از ساعت ۲۰:۳۰ در مصلای شهرستان جویبار مورد استقبال و وداع مردم شهیدپرور قرار خواهد گرفت.
در میان فهرست شهدای مظلوم اخیر، نام بانو سمیه مشایخی فیروز (اهل کجور نوشهر) که در یکی از پایگاههای نظامی تهران به شهادت رسید، به چشم میخورد. همچنین شهرستان نکا سوگوار دو تن از دلاوران نیروی هوایی ارتش، شهیدان پیمان کریمی سوچلمایی و امیرمحمد عابدی است که در راه دفاع از آسمان ایران در اصفهان به فیض شهادت نائل آمدند.