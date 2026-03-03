پیکر ۱۰ شهید حملات تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونی در قم تشییع شد

به گزارش ایلنا، آیین تشییع این کبوتران خونین‌بال در فضایی آکنده از عطر شهادت و با حضور خانواده‌های معظم شهیدان، ایثارگران، مسوولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"،"مرگ بر اسرائیل، "لبیک یا خامنه‌ای"و"هیهات منا الذله"، بار دیگر بر تداوم راه سرخ شهدا و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی تاکید کردند.

‌تشییع‌کنندگان در حالی که پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی، بیرق‌های سیاه و سرخ مزین به نام اهل‌بیت(ع) و تمثال‌های مبارک رهبر معظم انقلاب(ره) و شهیدان گلگون‌کفن را در دست داشتند، پیکرهای مطهر را تا مضجع شریف کریمه اهل‌بیت (س) مشایعت کردند.

پس از طواف پیکرهای مطهر گرداگرد ضریح نورانی حضرت فاطمه معصومه(س)، نماز به امامت آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس، اقامه شد.

‌پیکر مطهر شهیدان مرتضی علم‌خواه، علی‌اصغر خانی،رحیم حسن‌لو، محمدصادق غلامی، محمد وزینی‌اکبر و اسماعیل جعفری جهت خاکسپاری به گلزار شهدای قم منتقل شد.

همچنین پیکر مطهر شهید "احمدی مینا" در گلزار شهدای بهشت معصومه(س) و پیکر شهید "سید مجید موحد ابطحی" نیز در بقعه مبارکه امامزاده حمزه(ع) به خاک سپرده شدند.

پیکر مطهر ۲ شهید دیگر این حادثه نیز جهت تشییع و خاکسپاری به زادگاهشان منتقل شد؛ پیکر شهید "مجید سروری" به استان البرز و پیکر شهید "عبدالرضا بقلان" به شهر شوش دانیال انتقال یافت تا در میان حزن و اندوه همشهریانشان به خاک سپرده شوند.

‌طنین شعارهای "خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست"و"ما منتقمان رهبریم، فدایی رهبریم" در صحن‌های حرم مطهر، جلوه‌ای ویژه از تجدید بیعت مردم انقلابی با آرمان‌های نظام اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.

حاضران با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل، یاد و خاطره این شهیدان والامقام را که جان خود را در راه دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران فدا کردند، گرامی داشتند.

