شهادت 59 نفر از استان در حملات جنایتکارانه/ ۲۶ غیر نظامی در میان شهدای فارس

به گزارش ایلنا، ابراهیم بیانی ضمن محکوم کردن جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به خاک کشورمان، اظهار کرد: ۵۹ شهید فارس از مجموعه‌های ارتش سرافراز، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و مردم هستند.

وی افزود: چنانکه ما در این جنگ خسارت‌های سنگین انسانی و زیرساختی به نیروهای نظامی دشمن وارد کرده، دشمن نیز متقابلا خسارت‌هایی را به کشور وارد کرده که مهمترین آن شهادت جوانان میهن است و البته این خون‌ها، ملت ایران را بیدارتر خواهد کرد.

بیانی با بیان اینکه با احتساب فتنه دی ماه، این سومین جنگ آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی است، گفت: به فرموده امام خمینی (ره)، ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد و به فرموده رهبر شهید امت، جوانان ما با شهادت در برابر استکبار ایستاده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب به امت اسلامی در ایران و سراسر دنیا، ادامه داد: بی‌تردید، سرنوشت این جنگ تحمیلی دشمن، سرافرازی ملت ما و شکست آنان خواهد بود.

بیانی گفت: از ۵۹ شهید فارس در این جنگ تحمیلی، ۲۶ نفر از مردم غیر نظامی هستند که ۲۱ نفر از آنان در لامرد به شهادت رسیدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس بیان کرد: تا کنون، شهدای استان در شهرستان‌های شیراز، مهر، لامرد، داراب، بختگان، رستم و فیروزآباد تشییع و به خاک سپرده شده‌اند.

وی افزود: ۹ صبح پنجشنبه آینده نیز جمعی از شهدای استان از میدان شهدای شیراز تشییع خواهند شد.

بیانی یادآور شد: با توجه به تداوم حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد.