نماینده مجلس عنوان کرد:
کشور در یک پیچ تاریخی مهم قرار دارد / رسانه یک قدرت اثرگذار است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با تأکید بر اینکه کشور در یک پیچ تاریخی مهم قرار دارد، گفت: امروز موضوع صرفاً یک جریان یا سلیقه سیاسی نیست، بلکه بحث ایران و عزت ملت ایران مطرح است و در چنین شرایطی همه دیدگاهها باید به وحدت و همافزایی منجر شود تا فرصتی برای دشمنان فراهم نشود.
به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای اطلاعرسانی استان مرکزی، افزود: انسجام ملی و تقویت جایگاه رسانهها در ویژه و شرایط حساس کشور بسیار ضروری است. رسانه در معادلات امروز جهان یک قدرت اثرگذار است و در این راستا نباید اجازه داد خلاء خبری موجب نگرانی مردم یا سوءاستفاده دشمنان شود.
وی بر جایگاه اثرگذار رسانه تأکید کرده و ادامه داد: در کنار قوای 3 گانه، رسانه به عنوان یک رکن تعیینکننده در هدایت افکار عمومی نقشآفرین است و نباید این جایگاه را دستکم گرفت. در این راستا آرایش رسانهای متناسب با شرایط، تولید محتوای هدفمند و جریانسازی هوشمندانه یک ضرورت انکارناپذیر است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدترویه، اطلاعرسانی دقیق و آرایش رسانهای متناسب با شرایط موجود هستیم. اگر اخبار و اطلاعات به صورت صحیح، شفاف و به موقع در اختیار مردم قرار نگیرد، بخشی از جامعه به سمت منابع غیررسمی سوق پیدا میکند.
ابراهیمی تصریح کرد: مهمترین مسئله آگاهیبخشی به مردم است. اگر در حوزه زیرساختها یا ارتباطات اختلالی ایجاد شود، مردم باید بدانند چه اقداماتی انجام دهند و اطلاعرسانی پیشگیرانه و آموزش عمومی از وظایف جدی رسانهها و دستگاههای مسئول است. باید برنامه مشخص اطلاعرسانی در شرایط بحرانی طراحی شود.
وی بر ضرورت حمایت از تقویت زیرساختهای رسانهای تأکید کرده و بیان داشت: هرگونه پشتیبانی سختافزاری و نرمافزاری برای تولید و انتشار محتوای دقیق و امیدآفرین باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که تقویت رسانهها به معنای تقویت امنیت روانی و انسجام ملی است. موضوعی که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به حضور میدانی خود در پروژههای عمرانی و برنامههای مردمی اشاره داشته و تأکید کرد: در کنار سوگواری طبیعی جامعه، نباید اجازه داد رکود و رخوت بر فضای عمومی حاکم شود. چرا که تداوم فعالیتهای اجرایی و اجتماعی پیام اقتدار و پویایی کشور را منتقل میکند.
ابراهیمی به تجربه دوران دفاع مقدس اشاره کرده و ابراز داشت: در سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی با کمترین امکانات در میدان بودیم، اما با همراهی مردم 8 سال مقاومت شکل گرفت. امروز کشور از نظر توانمندیها و ظرفیتها قابل مقایسه با آن دوران نیست و داشتههای فراوانی در اختیار دارد که بسیار اثرگذار است.