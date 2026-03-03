پیکر پاک چهار شهید سرافراز مدافع وطن در خرم‌آباد تشییع شد

پیکر پاک چهار شهید سرافراز مدافع وطن در خرم‌آباد تشییع شد
پیکر پاک چهار مدافع سرافراز وطن که در جریان تجاوز هوایی آمریکا و اسراییل به شهادت رسیده بودند صبح روز سه‌شنبه بر دستان مردم قدرشناس خرم‌آباد تشییع شد.

به گزارش ایلنا، شهیدان سید محمدصادق حیات الغیبی، سجاد منصورفرد، یاسین چراغی و جواد خسروی صبح امروز با حضور مردم ولایی و شهید پرور و مسوولان خرم‌آباد از محل مسجد صاحب الزمان(عج) تا ستاد سپاه حضرت ابوالفضل (ع) تشییع شدند.

شهید سید محمدصادق حیات الغیبی و شهید سجاد منصورفرد در حملات هوایی دشمن به پادگان امام علی(ع) به شهادت رسیدند، شهید یاسین چراغی از ماموران نیروی انتظامی در استان تهران به شهادت رسید و شهید جواد خسروی از کارکنان لشکر ۸۴ ارتش خرم آباد در حملات سبعانه دشمن صهیونی آمریکایی به فیض شهادت نائل شد.

پیکر پاک چهار شهید سرافراز مدافع وطن در خرم‌آباد تشییع شد

پس از برگزاری آیین تشییع شهدای مدافع وطن در خرم‌آباد، شهید خسروی در بروجرد، شهید منصور فرد در زادگاهش پل هرو و شهیدان حیات الغیب و چراغی در خرم‌آباد خاکسپاری خواهند شد.

همچنین پیکر پاک شهید سرباز وظیفه احمدرضا حیدری پادروند از نیروهای مرزبانی سیستان امروز بعد از ظهر در شهرستان رومشکان تشییع می شود.

