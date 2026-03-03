به گزارش ایلنا، آیین تشییع و تدفین این نوگلان مظلوم شهید از ساعت ۸ صبح از میدان شهدا شهر میناب شروع شد و پیکرها از مسیر بلوار امام خمینی (ره) - بلوار بسیج - بلوار ساحلی و تا گلزار شهدا بر دستان مردم ولایتمدار تشییع شد.

در حمله سبعانه رژیم خبیث صهیونیستی و امریکای جنایتکار به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه میناب ۱۶۵ نفر شامل دانش آموزان، کادر آموزشی و والدین دانش آموزان شهید و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.

