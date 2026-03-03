تشییع پیکر ۶ شهید تجاوز رژیم صهیونیستی در شهرستان نقده

پیکر مطهر ۶ شهید تجاوز اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرستان نقده تشییع شد.

به گزارش ایلنا، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای امنیت «جعفر گلشنی»، «فرهاد بیرامی»، «مهدی جاوید»، «علی دشتی»، «رضا جلالی» و «میلاد اصغری» روز سه‌شنبه با حضور مسئولان و مشارکت پرشور مردم شهرهای نقده و محمدیار برگزار شد.

این مراسم در شهر محمدیار، میدان سادات و در شهر نقده، خیابان ورزش و مقابل اداره ورزش و جوانان انجام شد.

پیکر چهار تن از این شهدا در شهر نقده و ۲ تن دیگر در شهر محمدیار با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا به خاک سپرده شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
