تشییع پیکر ۶ شهید تجاوز رژیم صهیونیستی در شهرستان نقده

به گزارش ایلنا، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای امنیت «جعفر گلشنی»، «فرهاد بیرامی»، «مهدی جاوید»، «علی دشتی»، «رضا جلالی» و «میلاد اصغری» روز سه‌شنبه با حضور مسئولان و مشارکت پرشور مردم شهرهای نقده و محمدیار برگزار شد.

این مراسم در شهر محمدیار، میدان سادات و در شهر نقده، خیابان ورزش و مقابل اداره ورزش و جوانان انجام شد.

پیکر چهار تن از این شهدا در شهر نقده و ۲ تن دیگر در شهر محمدیار با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا به خاک سپرده شد.

