خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشییع چهار تن از شهیدان مدافع میهن فسا

کد خبر : 1758073
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر پاک چهار تن از شهدای مدافع میهن که در حملات صهیونیستی- آمریکایی به خاک کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه در فسا تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش ایلنا، پیکر مطهر شهیدان بیژن کاظمی‌راد از شهدای جمعی یگان ستاد مشترک ارتش، علی احمدی از شهدای جمعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امید سلیمانی شیری و عبدالرحمان محکم از شهدای پدافند پایگاه هوایی شیراز سه‌شنبه بر دستان مردم قدرشناسی فسا تشییع شدند.

چهار شهید سرافراز دفاع از میهن در جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی با حضور خیل مردم فسا و مدیران و مسئولان این شهرستان از معراج الشهدای فسا (میدان شهدا) به سمت امامزاده حسن(ع) بدرقه شدند.

پیکر شهیدان وطن، کاظمی راد و سلیمانی با حضور جمعیت پرشمار عزاداران در گلزار شهدای فسا به خاک سپرده شدند و پیکر شهیدان والامقام احمدی و محکم برای خاکسپاری، رهسپار زادگاهشان شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل