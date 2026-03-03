تشییع چهار تن از شهیدان مدافع میهن فسا

به گزارش ایلنا، پیکر مطهر شهیدان بیژن کاظمی‌راد از شهدای جمعی یگان ستاد مشترک ارتش، علی احمدی از شهدای جمعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امید سلیمانی شیری و عبدالرحمان محکم از شهدای پدافند پایگاه هوایی شیراز سه‌شنبه بر دستان مردم قدرشناسی فسا تشییع شدند.

چهار شهید سرافراز دفاع از میهن در جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی با حضور خیل مردم فسا و مدیران و مسئولان این شهرستان از معراج الشهدای فسا (میدان شهدا) به سمت امامزاده حسن(ع) بدرقه شدند.

پیکر شهیدان وطن، کاظمی راد و سلیمانی با حضور جمعیت پرشمار عزاداران در گلزار شهدای فسا به خاک سپرده شدند و پیکر شهیدان والامقام احمدی و محکم برای خاکسپاری، رهسپار زادگاهشان شد.

