یک فروند پهپاد هرمس در اصفهان منهدم شد

یک فروند پهپاد هرمس در اصفهان منهدم شد
روابط عمومی سپاه صاحب الزمان(عج) استان صفهان از انهدام یک فروند پهپاد هرمس در یکی از مناطق این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان،  روز سه‌شنبه یک فروند پهپاد هرمس توسط سامانه یکپارچه پدافندی کشور در محدوده خمینی شهر اصفهان رهگیری و منهدم شد.

در طی سه روز تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مختلف استان اصفهان تا شامگاه دوشنبه ۴۷ نفر به شهادت رسیدند.

از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، تاکنون ۱۲ شهرستان اصفهان درگیر حملات جنایتکارانه دشمنان شده‌اند.

مجموع پهپادهای ساقط شده از ابتدای جنگ تا ساعت های گذشته به ۲۲ فروند رسیده است.

بنا بر اعلام ارتش جمهوری اسلامی ایران، این پهبادها غالبا از نوع هرمس بوده و در مناطق مختلف تهران، خوزستان، اصفهان، غرب و شمال غرب کشور و فردو توسط شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و ساقط شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
