فرماندار خمین: شهروندان از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند
فرماندار شهرستان خمین گفت: در پی دو مرحله تجاوز امروز رژیم صهیونیستی و آمریکایی به این شهرستان بهترین کمک مردم به نیروهای امدادی و امنیتی عدم حضور در خیابان ها و محلهایی است که مورد اصابت قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی فرمانداری خمین، وحید براتیزاده روز سه شنبه افزود: مردم اکیدا از حضور در خیابانها و محلهای مورد اصابت قرار گرفته خودداری نمایند.
فرماندار شهرستان خمین در ادامه با اشاره به اینکه در موقعیت فعلی امن ترین جا برای شهروندان حضور در منازل است، ادامه داد: حضور شهروندان باعث کندی فعالیت نیروهای امدادی و امنیتی بوده و برای خودشان نیز خطر آفرین است.
براتی زاده بیان کرد: صبح امروز منطقه ای در شهر خمین مورد اصابت حملات آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت که منجر به خسارت به برخی ادارات و منازل مسکونی شد.