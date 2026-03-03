سه شهروند اصفهانی در تجاوز هوایی دشمن به شهادت رسیدند
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از به شهادت رسیدن سه شهروند اصفهانی در تجاوز هوایی آمریکایی - صهیونیستی به این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز سه شنبه اظهار داشت: دقایقی پیش در پی تجاوز هوایی آمریکا و رژیم صهیونسیتی مناطقی از شهر اصفهان مورد هدف قرار گرفت.
وی افزود: تیمهای ارزیاب در حال بررسی خسارتهای وارد شده هستند و اطلاعات و جزئیات بیشتر متعاقبا به مردم اعلام میشود.
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از مردم درخواست کرد ضمن حفظ آرامش و خونسردی از تجمع در مکانهای مورد تجاوز دشمن خودداری کنند.
وی افزود: انفجارهایی امروز در مناطقی از نجف آباد، فلاورجان و شهر اصفهان رخ داد.