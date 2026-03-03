پیکر ۲ شهید حملات آمریکایی- صهیونی در قروه تشییع شد

به گزارش ایلنا، پیکر این ۲ شهید تجاوز آمریکایی- صهیونی، روز سه شنبه بر دوش مردم ولایتمدار قروه، از چهار راه بوعلی تا میدان شهید حاج قاسم سلیمانی این شهر تشییع شد.

شرکت کنندگان در این مراسم، با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، پیکر مطهر این ۲ شهید را تشییع کردند.

پیکر شهید قنبری برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش سریش‌آباد منتقل شد.

این شهدای گرانقدر در تجاوز نظامی آمریکایی_صهیونی روز گذشته در سنندج به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

انتهای پیام/