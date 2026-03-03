۲۱ همدانی در حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، مجید صفدریان روز سه شنبه اظهار کرد: در حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی در چهار روز گذشته تاکنون ۲۱ همدانی به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند که از این تعداد شهدا ۱۴ شهید مربوط به بعد از ظهر روز گذشته در حمله متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به همدان بوده است.

وی با بیان اینکه همدان در این حملات متجاوزانه کودک شهید نداشته و از ۲۱ شهید یک نفر از شهدا زن است، ادامه داد: امروز تعدادی از شهدا تشییع می شوند که شامل ۲ شهید در تویسرکان، یک شهید در درگزین و ۶ شهید در میدان امام خمینی (ره) همدان است.

صفدریان گفت: از ۶ شهید همدان یک شهید بعد از مراسم تشییع به دینار آباد بهار ، ۲ شهید به مریانج و یک شهید به علی آباد شهرک فرهنگیان منتقل و در گلزار شهدای منطقه خود تشییع و خاکسپاری می شوند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ۲ شهید نیز در گلزار شهدای همدان خاکسپاری خواهند شد.