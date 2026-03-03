فعالیت ۳ شیفته ۳۰ خبازی در آذربایجان غربی/ نگرانی از بابت تامین آرد و نان در استان وجود ندارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با ذخیرهسازی مناسب گندم و آرد، هیچ نگرانی از بابت تامین آرد و نان مردم در استان وجود ندارد و ذخایر گندم برای ۶ ماه آینده کافی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری در حاشیه بازدید از فعالیت واحدهای نانوایی دائمی و سیار فعال در سطح شهرستان ارومیه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: آذربایجان غربی یکی از قطبهای مهم تولید گندم در کشور به شمار میرود و علاوه بر سهمیه دائمی آرد نانواییها، آرد ترمیمی نیز به تمام شهرستانهای استان تخصیص داده شده است.
وی با بیان اینکه در این ایام ۳۰ واحد نانوایی در مراکز پرتراکم شهرستانها سه شفیت فعالیت می کنند و برای افزایش سهمیه آرد واحدهای نانوایی آزاد پز نیز اقدامات لازم انجام شده است، اظهار کرد: ژانراتورها در نانواییها فعال است و در صورت قطع برق نیز قادر به پخت نان خواهند بود.
اصغری تاکید کرد: توصیه میشود مردم به مقدار مورد نیاز خرید کنند و از خرید هیجانی خودداری کنند.
وی از تشدید نظارت بر نانواییهای استان به صورت منظم و روزانه خبر داد و گفت: ناظران مقیم در تمام نانواییها بر امر پخت نان در استان نظارت دارند.