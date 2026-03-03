به گزارش ایلنا، فرماندار سرپل‌ذهاب روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به اصابت سه فروند موشک به یکی از مقرهای نظامی این شهرستان افزود: پرتابه‌های این حملات علاوه بر تخریب این ساختمان منجر به شکسته شدن شیشه‌های منازل مسکونی اطراف و زخمی شدن ۶ نفر شد که تمامی مجروحان به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.

وی تأکید کرد: براثر پرتابه های این حملات خساراتی به اماکن عمومی و غیرنظامی مانند بیمارستان شهدا و فرمانداری هم وارد شد که البته هیچ یک از بیماران و کادر درمانی بیمارستان آسیب ندیدند اما خودروهای رهگذران دچار خسارت شده است.

او همچنین از حمله موشکی شب گذشته به یک ساختمان انتظامی سرپل ذهاب خبر داد و گفت: این ساختمان در مرکز شهر واقع شده که بدنبال حمله هوایی به این ساختمان، ساختمان دادگستری در مجاورت آن تخریب و ساختمان های مسکونی اطراف نیز دچار خسارت شده اند.

رحیمی افزود: همچنین این حملات منجر به قطعی آب و برق در برخی محلات شهر شد که دستگاه های خدمات رسان در حال ترمیم نقاط آسیب دیده و برقراری آب و برق هستند.

فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: همچنین در حمله هوایی به پادگان ابوذر طی یکشنبه شب هفته جاری چهار نیروی ارتش به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر مجروح شدند که مجموع زخمی‌های حملات ۲ روز گذشته به مراکز نظامی و غیر نظامی به ۱۰ نفر می‌رسد.

رحیمی با تأکید بر حفظ آمادگی نیروهای مسلح و تمرکز بر حفاظت از امنیت مردم، از آرامش حاکم بر شهر خبر داد و افزود: اوضاع تحت کنترل و آرامش بر سرپل ذهاب حاکم است.

سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه افزون بر ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد.